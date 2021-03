Juventus, occhi puntati sui rivali del Porto: piacciono Nuno Mendes e Joelson Fernandes

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, proprio nei giorni in cui Pirlo ha dovuto conoscere nel dettaglio ogni punto debole e di forza del Porto, gli osservatori della Juventus ha intensificato lo studio di due profili portoghesi in vista delle prossime sessioni di mercato. Nuno Mendes dello Sporting Lisbona è da tempo nei radar bianconeri, come del resto lo è il compagno di squadra Joelson Fernandes, 18enne considerato da tutti come un funambolo e potenziale crack.