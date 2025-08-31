Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus, ore decisive per Kolo Muani: Openda l'alternativa. Apertura del Lille per Zhegrova

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:45Serie A
di Andrea Piras

La Juventus vuole chiudere per l’attaccante. In queste ultime ore di mercato la dirigenza infatti è al lavoro per affidare a mister Igor Tudor un giocatore che sappia dare rapidità al reparto offensivo. Il nome più gettonato resta sempre Randal Kolo Muani la cui trattativa ha assunto i toni di una telenovela in questa lunga estate. Il francese è la prima opzione per Comolli, alla luce del fatto che conosce già l’ambiente e nei sei mesi in cui è stato a Torino ha fatto molto bene compreso il Mondiale per Club dello scorso giugno.

Kolo Muani, ore decisive. Alternativa Openda
La sensazione infatti è che si punti dritti al francese fino alla fine cercando di convincere il PSG a cedere. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sono ore decisive per cercare di chiudere la trattativa. L’alternativa per l’attacco, qualora il calciatore transalpino dovesse restare nella capitale alla corte di Luis Enrique, resta Lois Openda del Lipsia.

Il Lille apre alla partenza di Zhegrova
Per quanto riguarda invece le uscite resta sempre d’attualità, si legge sempre sulla rosea, la pista Nico Gonzalez-Atletico Madrid mentre in entrata, sempre per la corsia, potrebbe esserci uno spiraglio per Zhegrova. Il Lille potrebbe aprire al trasferimento alla Juventus.

