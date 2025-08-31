Ufficiale Ascoli, colpo in attacco: dall'Avellino prelevato Gori in prestito con diritto di riscatto

Si muove in entrata l'Ascoli, che si assicura un interessante rinforzo per il reparto offensivo. Si tratta di Gabriele Gori, arrivato dall'Avellino a titolo temporaneo con diritto di riscatto. Di seguito il comunicato del club marchigiano: "Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. si assicura l’attaccante Gabriele Gori dall’Avellino a titolo temporaneo con diritto di riscatto.

Ventiseienne fiorentino, è un profilo di indiscussa esperienza e caratura per la categoria, vantando 104 presenze in Serie B, 16 gol e 7 assist con le maglie di Foggia, Vicenza, Cosenza, Reggina e Sudtirol. In Serie C ha militato nell’Arezzo e nell’Avellino; ha vestito le maglie della Nazionale in ogni categoria giovanile dall’U15 all’U20, essendosi messo in grande evidenza con la Fiorentina in tutte le selezioni giovanili: è stato il capocannoniere Under 17 con 24 gol nella s.s. 2015/16, ha vinto una Viareggio Cup nella s.s. 2018/19.

Ascoli Calcio accoglie con un sentito benvenuto l’approdo in bianconero di Gabriele Gori!".