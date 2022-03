Juventus, Pellegrini: "Apprendistato importante. Meglio terzino o quinto? Va bene anche punta"

Il terzino della Juventus Luca Pellegrini ha parlato a Sky Sport dopo il successo in extremis dei bianconeri sulla Fiorentina nell'andata della semifinale di Coppa Italia: "La mia stagione? Sto facendo un apprendistato importante. Ho fatto diverse presenze a fine 2021, ora era un mese che non giocavo e ho fatto due partite da 90' e un po' le ho sentite. L'importante è portare a casa due vittorie su due, questo è quello che conta. Meglio terzino o quinto a centrocampo? Mi trovo meglio quando gioco, poi va bene terzino, punta o portiere. Cosa manca per prendere il posto di Alex Sandro? Difensivamente sto migliorando, c'è qualche sbavatura che devo limare ma penso di essere sulla strada giusta. La poca scioltezza in fase offensiva? Un po' tante cose insieme, ma l'importante è stato portare a casa le vittorie. Quest'anno sto imparando ad essere un po' più esperto, seguendo i consigli. Quando non sei al meglio devi portare a casa i risultati. Poi col migliorare della condizione crescerà anche la qualità offensiva ma credo sia una questione di continuità".