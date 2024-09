Juventus, per Perin chance dal 1' e rinnovo: vicina la firma per un anno più opzione

vedi letture

Giornata non banale quella di oggi per Mattia Perin, che avrà di nuovo la possibilità di difendere i pali della porta della Juventus. Il portiere, infatti, nella conferenza stampa tenuta ieri da Thiago Motta, è stato annunciato come uno dei titolari per il match con cui i bianconeri riprendono la propria corsa in campionato. Una sfida speciale per lui, visto che sarà a Genova contro il Genoa (club in cui è cresciuto a livello giovanile e nel quale ha collezionato 204 presenze).

Per Perin si tratta della seconda apparizione stagionale, dopo quella al Castellani datata 14 settembre. In quell'occasione l'ex Genoa e Pescara, con l'aiuto ovviamente anche della retroguardia, riuscì a mantenere la porta inviolata (evento che per la Juve, in questo inizio di stagione, non si è verificato solo nel match d'esordio in Champions League vinto per 3-1 contro il Psv).

Oltre alla soddisfazione di avere un'altra occasione da titolare al posto di Di Gregorio, Perin può gioire anche per l'imminente rinnovo. Stando a quello che riferisce Tuttosport, l'accordo era già stato trovato ad agosto e prevede la firma fino al 2026 più opzione fino a l2027. La firma, considerata appunto la totale intesa tra le parti, dovrebbe arrivare nel mese di ottobre.