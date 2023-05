Juventus, Perin: "Il Napoli ha meritato più di noi lo scudetto e dobbiamo fargli i complimenti"

Il portiere della Juventus, Mattia Perin, ha parlato così al canale ufficiale Twitch del club bianconero:

Sulla vittoria con la Cremonese: “Bellissima. Ieri è stata una bella partita, siamo stati bravi a non sottovalutare la Cremonese. Grazie al nostro atteggiamento da squadra matura e seria abbiamo semplificato le cose".

Sul motivo della scelta della Juve: “Può sembrare una scelta di comodo ma in realtà è ambiziosa. Indossare questa maglia ha un peso differente, la pressione che ti mette vale il doppio. L’anno scorso per il rinnovo ha pesato il fatto che difendere questi colori e indossare questa maglia asseconda il mio volere e i miei stimoli. Ho preferito giocare magari 18 partite in una squadra come la Juve che punta sempre a vincere. Indossare la maglia della squadra più gloriosa d’Italia ti fa capire il perchè”.

Sulle parate: “Non mi sento di dire che una parata alla Juve valga di più che da altre parti. Perchè ho vissuto anni al Genoa e fare una parata salvezza vale tanto".

Su cosa è mancato in stagione: “Il Napoli ha meritato più di noi lo scudetto e dobbiamo fargli i complimenti. Ci siamo compattati in un momento dove tutti ci davano per finiti ma se guardiamo dove siamo non ci hanno tagliato le gambe. L’unica cosa che può farlo è un’altra penalizzazione che ci toglierebbe quello che ci siamo guadagnati sul campo".

Sui giovani in prima squadra: “Aiuta i giocatori a formarsi. Fanno un campionato vero con gente adulta, non fai un passaggio più estremo dalla Primavera alla prima squadra. Fagioli è arrivato con basi importanti, Miretti ha annusato la Next Gen e poi è arrivato in prima squadra, è un ragazzo serio e con personalità. Ma anche Iling, Barbieri, Soulé e Barrenechea hanno grandi qualità che potranno essere affinate”.

Sul Siviglia: “Tutto lo spogliatoio sa che possiamo entrare nella storia della Juve visto che sono 27 anni che non si vince una coppa europea. Sarebbe per tutti una roba magnifica e tra di noi ce la diciamo. Sappiamo che ci aspetta una gara difficile su un campo ostico, sono una buona squadra ma con il carattere giusto possiamo toglierci soddisfazioni”.