Juventus, Pirlo prepara il derby: Alex Sandro in vantaggio sulla corsia di sinistra, out Rabiot

Dubbio di formazione per Andrea Pirlo. Il derby ormai è alle porte e il tecnico bianconero sta sciogliendo gli ultimi dubbi legati allo schieramento da mettere in campo contro il Torino. A sinistra sarebbe passato in vantaggio Alex Sandro per una maglia dal primo minuto con Danilo che dovrebbe passare a centrocampo al fianco di Bentancur al posto di Rabiot. Sulle corsia di destra invece Ramsey dovrebbe giocare al posto di Kulusevski.