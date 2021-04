Juventus, Pirlo punta su Chiesa: "Ha fame di calcio. Poi ascolta e ha voglia di imparare"

vedi letture

Andrea Pirlo presenta Juventus-Genoa, in programma domani alle 15 all’Allianz Stadium, soffermandosi anche su Federico Chiesa, uno dei più positivi della stagione bianconera: "Gli do consigli tattici e tecnici su quello che voglio in campo, sulla posizione da mantenere, sulle dinamiche della partita. Lui è bravo nell'uno contro uno, deve migliorare nella gestione della palla. Deve capire come si evolve la partita ma è bravo, ascolta e ha voglia di imparare. Ha fame di calcio e di migliorarsi e questa è una cosa buona".

Clicca qui per leggere tutte le parole di Andrea Pirlo!