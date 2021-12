Juventus, quando rientrerà in campo Danilo? Allegri cerchia in rosso il big match col Milan

Il quotidiano Tuttosport fa il punto sul rientro in gruppo agli ordini di Massimiliano Allegri del brasiliano Danilo. Il giocatore è in via di guarigione dalla lesione di medio grado all'adduttore della coscia sinistra, ma ancora non è pronto. Secondo il quotidiano la Juventus potrà verosimilmente pensare al suo ritorno in campo a partire da metà gennaio: se non il 15 con l'Udinese, la speranza è quella di rivederlo fra i convocati il 18 con la Sampdoria in Coppa Italia con l'idea di mettere minuti nelle gambe in vista del big match contro il Milan del 23 gennaio.