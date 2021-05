Juventus, Rabiot: "CR7 come Elon Musk. La sua instancabile determinazione è esemplare"

Adrien Rabiot, ospite di Billion Keys, ha parlato del compagno Cristiano Ronaldo, spingendosi ad un curioso paragone per il fuoriclasse della Juventus: "La chiave del suo successo è lì: lavoro, lavoro e ancora lavoro. Sia nel calcio che in altre aree. Penso in particolare a Elon Musk, il patron della casa automobilistica Tesla. Sono grandi lavoratori che non si fermano mai. Da quando lavoro con Cristiano, mi ha mostrato grande rigore nel suo lavoro quotidiano. Ci ripetiamo spesso a riguardo, ma non ci sono segreti. Certamente ha un talento naturale, ma non è solo questo, sarebbe troppo facile. Ha anche l'intelligenza per conoscere bene il suo corpo. A trentasei anni sa esattamente come gestire i suoi sforzi. È una cosa che non può essere appresa, è uno stato d'animo, una questione di volontà. Questo è quello che ricevo da lui quotidianamente, questa voglia di restare concentrato sulla sua prestazione atletica. Alla sua età gioca quasi tutte le partite e accumula fatica, un vero dispendio di energie eppure risponde sempre. La sua instancabile determinazione è esemplare".