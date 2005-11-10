TMW Juventus, la richiesta per cedere Arthur e il peso di un anno di contratto rimanente

A distanza di poco meno di un anno dall'addio alla Juventus per tornare a giocare in patria, in prestito secco al Gremio, adesso sono ore calde per definire il futuro di Arthur Melo. Il centrocampista 29enne, meteora in bianconero con 63 presenze totali e una moltitudine di stop fisici, arriva da un inizio di stagione di ritrovamento di fiducia e minuti (1727 da gennaio). Ma il trasferimento a titolo temporaneo nel club dove è cresciuto ed esploso - prima dell'approdo al Barcellona nel 2018 - sta per terminare.

Il 30 giugno scadrà in via ufficiale, con il giocatore di ritorno al quartier generale della Juve. Il giocatore infatti è legato fino all'estate del 2027 e a questo punto potrà lasciare Torino unicamente tramite una cessione a titolo definitivo, nei pensieri della società bianconera. Il Gremio, dal canto suo, vorrebbe fortemente riprendersi Arthur ma le difficoltà economiche e la necessità di incassare da alcune cessioni frenano l'operazione.

Dalla Continassa la dirigenza bianconera ha comunicato la richiesta per lasciar partire Arthur, ben al di sotto dei 10 milioni di euro - secondo le informazioni raccolte dalla redazione di TuttoMercatoWeb - ma come detto la situazione economica nel club di Porto Alegre è tutt'altro che fiorente. Scoglio rilevante per la volontà del Gremio, mentre negli ultimi giorni hanno preso informazioni il Como e il Fluminense.

Un peso anche per la Juventus. Arthur, con ancora un anno di contratto con il club bianconero, costa 5 milioni di euro lordi e pesa circa 6,5 milioni di euro a bilancio. L'obiettivo primario dei dirigenti della Vecchia Signora logicamente è di piazzare il giocatore altrove, ma la situazione è ancora nebulosa al momento.