Arthur Melo, come si concluderà una della più lunghe "Telenovele" della storia della Juventus?

l centrocampista brasiliano ha ancora un contratto fino al giugno del 2027 con la Juve, ma la sua volontà è quella di fermarsi in Brasile

Arthur Melo, centrocampista brasiliano di proprietà della Juventus in prestito al Grêmio fino a giugno 2026, ha recentemente chiarito la sua posizione sul futuro in un'intervista a Ge Globo. Il giocatore ha espresso forte desiderio di rimanere in patria, definendo il Grêmio "casa sua", ma ha riconosciuto i vincoli contrattuali con i bianconeri, validi fino al 2027.

«Il mio desiderio è restare al Grêmio, l'ho già detto diverse volte. Ma ho un contratto con la Juventus. L’accordo prevede che io resti qui fino a giugno e poi torni», le parole dell’ex Barcellona. Nonostante le ottime statistiche al Grêmio – con 94% di precisione nei passaggi e alto possesso palla – il suo destino dipende da un accordo economico. Il prestito scade il 30 giugno 2026, con opzione di estensione al dicembre successivo. La Juventus valuta il cartellino intorno ai 10 milioni di euro, cifra che il Grêmio starebbe valutando per un trasferimento definitivo, offrendo ad Arthur un contratto fino al 2029. I bianconeri, dopo i prestiti a Fiorentina e Girona, mirano a liberarsi definitivamente dell'ingaggio del verdeoro.

Al momento in cui scriviamo, con la stagione brasiliana in corso, Arthur "è rinato" in Brasile, ma un rientro a Torino appare improbabile. Il Grêmio ha risalito la classifica grazie a lui, e ora il club spinge per la permanenza definitiva. Se non si raggiungerà un'intesa, il brasiliano potrebbe svincolarsi nel 2027 o valutare altre opzioni. La Juventus, focalizzata sul rinnovamento, preferirebbe ovviamente incassare subito. In sintesi, il futuro di Arthur pende inevitabilmente verso Porto Alegre: in caso di conclusione positiva, si chiuderebbe una delle più lunghe telenovele della storia recente della Vecchia Signora, che di acquisti ne ha sbagliati oggettivamente tanti.