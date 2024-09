Juventus, ricorsa Danilo: senza fascia non è più un pilastro, ma confida nell'Europa

’avvio di stagione in bianconero per Danilo non è stato certamente di quelli da ricordare. Appena 5 minuti esatti disputati nel finale di Verona-Juventus - peraltro già sul 3-0 per i torinesi - sui 270 a disposizione nelle prime 3 giornate e che rappresentano un chiaro segnale di cambio di gerarchie da parte del nuovo tecnico Thiago Motta. Con l’italo-brasiliano in panchina l’ex Manchester City ha perso lo status di pilastro insostituibile della retroguardia e pure la fascia da capitano, passata sul braccio del collega di reparto Federico Gatti.

Danilo però è tutt'altro che un giocatore fuori forma, avendo giocato nelle ultime due settimane 180 minuti da titolare nella nazionale brasiliana. Nelle sfide contro Ecuador e Paraguay è stato schierato non centrale, ma sulla fascia per dare solidità al reparto. Il ruolo da esterno bloccato nella linea a quattro potrebbe tornare utile anche a Motta, che potrebbe rilanciarlo dall’inizio - come suggerisce Tuttosport - martedì contro il PSV Eindhoven.

Quanto giocherà Danilo durante la stagione inciderà anche sulle dinamiche di mercato. Il brasiliano, infatti, è in scadenza il prossimo 30 giugno, ma nel suo contratto è presente una opzione di rinnovo automatico al raggiungimento del 50% delle presenze. Ecco perché per il classe 1991 scendere in campo assume una duplice valenza. In tutti i sensi. Con la Juve che a quel punto dovrebbe garantire un’altra stagione a 4 milioni più bonus. Una cifra pesante e importante per un over 30, viste anche le strategie juventine degli ultimi mesi.