Juventus, Serena su Woltemade: "Mi ha convinto a metà. Koopmeiners non lo ha aiutato"

L'ex attaccante Aldo Serena difende a metà Nick Woltemade, tornato protagonista nella sfida in Europa League dei bianconeri con il Celta Vigo. Nell'intervista rilasciata a Tuttosport Serena ha spiegato sul tedesco: "Se Woltemade mi ha convinto? A metà, mi spiego: non è molto veloce, ma è un attaccante molto associativo e funzionale per il gioco di Spalletti", ha detto.

Poi ha spiegato: "Ha una buona tecnica e la sfrutta per dialogare bene con i compagni. Deve però capire meglio quando giocare la palla di prima e quando stopparla per attendere che arrivi il centrocampista a sostegno. (...) Se giochi centravanti devi tenere palla, difenderela e magari prendere pure qualche fallo. Resto comunque convinto che possa giocare punta.

Serena difende Woltemade e critica Koopmeiners

E ancora, Serena parlando di Woltemade lo ha difeso mettendo invece i fari sulle manchevolezze di un altro giocatore che lo ha deluso di recente, ovvero Koopmeiners: "Poi c'è da dire che Koopmeiners non andava mai a rimorchio. Quind non ha aiutato per nulla Woltemade", le sue parole. "Detto questo, credo che anche uno come Nico Gonzalez possa trovarsi benissimo con lui: è stato lo stesso Spalletti a sottolineare che è il miglior colpitore di testa che hanno in rosa", ha poi aggiunto Serena.