Verso Inter-Como, il doppio ex Serena: "A Pio servono cross, Douvikas è lucido in area"

Aldo Serena, attaccante che in carriera ha vestito sia la maglia dell'Inter che quella del Como, ha rilasciato un intervista a Repubblica in vista del match in programma a San Siro oggi alle 18.00 tra i nerazzurri e i lariani.

Il Como può sperare nel colpo

Il Como è in gran salute e ha le carte in regola per battere i campioni d'Italia in carica: "Fabregas ci proverà seriamente, anche perché contro l’Inter non ha mai vinto. È un allenatore illuminato. Un minuto dopo il 9-1 a Lens, già lavorava per far dimenticare ai suoi giocatori quel risultato eccezionale. Non prenderà esempio da nessuno, ha la sua idea di calcio. Il Milan è stato bravo a sfruttare un’Inter sfilacciata". Dall'altra parte, i nerazzurri non avranno il capitano Lautaro. Serena dice la sua riguardo al leader della squadra di Chivu: "Tecnicamente, Thuram. Sa far lievitare la squadra. Come leadership, Zielinski è molto importante. E poi c’è Mkhitaryan, esperto di calcio e di vita".

Sfida tra le due prime punte

Da ex centravanti, si concentra sul confronto tra Douvikas e Pio Esposito: "Pio sa fare benissimo alcune cose, meno bene altre. Per aiutarlo servono velocità sugli esterni e cross. Douvikas è lucido in area, cerca la profondità e non finisce in fuorigioco, perché i compagni lo servono al momento giusto".