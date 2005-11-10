Inter, Martinez e Akanji rischiano la frittata. Serena: "Uscita scriteriata, devono parlarsi"
autore
Daniele Najjar
Daniele Najjar
Oggi alle 21:29Serie A
autore Daniele Najjar
03.11.2026 21:29Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Segui qui la diretta testuale di Feyenoord-Inter su TMW
Brivido per l'Inter al 19' della sfida contro il Feyenoord, al De Kuip. Sul punteggio di 0-1 in favore dei nerazzurri (gol di Bisseck), la squadra olandese ha rilanciato un pallone in profondità, sul quale Akanji ha anticipato con un intervento poco preciso un'uscita di Josep Martinez fino alla propria trequarti campo.
Evidente errore di comunicazione fra i due, evidenziato in telecronaca su Sky da Aldo Serena: "Questo non deve accadere, devono parlarsi, uscita scriteriata di Josep Martinez", ha spiegato animosamente Serena. La palla è poi stata difesa bene dai compagni di squadra, con il punteggio che è rimasto sull'1-0 a favore dell'Inter.
Altre notizie Serie A
Oggi
22:22 Serie A
Napoli, Politano: "Mi metto sempre in discussione, siamo fragili. Gol presi? Colpa di tutti"
22:16 Serie A
Lo United accorcia le distanze con Bruno Fernandes: rigore prima sbagliato e poi ripetuto
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi