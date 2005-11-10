Pio Esposito esaltato dai grandi ex azzurri: "È già un campione, uno dei più forti al mondo"

Francesco Pio Esposito continua a far parlare di sé. La doppietta realizzata contro la Francia ha portato il centravanti dell'Inter a quota 9 gol in 14 presenze con la Nazionale, confermando una crescita che non passa inosservata neppure agli occhi dei grandi protagonisti del calcio italiano. In un approfondimento pubblicato da la Repubblica, diversi ex azzurri hanno analizzato le caratteristiche del 21enne, sottolineandone la completezza tecnica, la forza fisica e la capacità di incidere anche nel gioco collettivo. Tra i più convinti c'è Alessandro Altobelli, che non nasconde il proprio entusiasmo: "Alla sua età Pio è uno dei più forti al mondo, fa più di quello che era lecito aspettarsi. Se dico che è già un campione, non esagero". Parole importanti per un attaccante che, dopo il percorso di crescita tra settore giovanile e Serie B, sta trovando sempre più spazio nell'Inter di Cristian Chivu e nella Nazionale di Roberto Mancini.

Toni, Serena e Cabrini promuovono Esposito: "È forte in tutti i sensi"

Anche Luca Toni ha espresso grande apprezzamento per il giovane centravanti, soffermandosi non soltanto sulle sue qualità realizzative, ma anche sull'atteggiamento mostrato in campo. "Pio Esposito parla coi gol, ma mi piacciono anche la sua umiltà, il suo carattere e la sua voglia di migliorare. È forte, in tutti i sensi", ha spiegato l'ex attaccante azzurro. Toni ha poi sottolineato il ritorno di centravanti capaci di imporsi fisicamente sui difensori: "Finalmente stanno tornando i centravanti grossi, quelli che per spostarli devi fare fatica".

Un giudizio condiviso da Aldo Serena, che ha evidenziato soprattutto la capacità di Esposito di lavorare per i compagni e adattarsi a differenti sistemi offensivi. "Pio è l'attaccante ideale per il 4-3-3 o per il 4-2-3-1. È bravissimo a tenere palla in area e a restituirla indietro, o a girarla sulle fasce, favorendo ali e trequartisti. Ma può convivere anche con un'altra punta: lui in area e Lautaro poco dietro, nella posizione di Tevez nella Juve di Conte".Dal punto di vista difensivo, invece, Antonio Cabrini ha spiegato quanto possa essere complicato affrontare un giocatore con le caratteristiche dell'attaccante nerazzurro. "Su uno come Esposito devi sempre mettere un marcatore fisicamente forte, ma anche veloce e tecnico. E non ha senso pensare di poter marcare a zona uno come lui, almeno sui calci piazzati. Un uomo va sacrificato. Fermarlo significa anche fermare la squadra, perché fa giocare i compagni".

Esposito, il retroscena di Bossi e il sogno di Mancini: superare Gigi Riva

Nell'approfondimento trova spazio anche il racconto di Ferdinando Bossi, che ricorda i primi passi del giovane attaccante e le qualità mostrate fin da bambino. "I tre fratelli Esposito li ho portati con me insieme, con Donnarumma, che però non mi hanno preso perché costava 30mila euro di troppo. Pio aveva sette anni, ma mi era piaciuto più di tutti, perché faceva un sacco di gol". Intanto, i numeri in Nazionale alimentano inevitabilmente il confronto con i grandi marcatori della storia azzurra. Esposito ha già raggiunto quota nove reti, con una media di un gol ogni 88 minuti, mentre il primato assoluto appartiene ancora a Gigi Riva, autore di 35 gol. Proprio Mancini, dopo la vittoria contro la Francia, ha manifestato la speranza di vedere il giovane centravanti avvicinarsi a quel traguardo: "Spero faccia più gol di Gigi Riva".