Juventus, sette giorni al gong: i calciatori in uscita e gli obiettivi in entrata

Tra una settimana la chiusura della sessione invernale di calciomercato

Ci siamo: tra una settimana chiuderà la cessione invernale di calciomercato e quasi tutte le squadre della nostra Serie A devono concludere ancora diverse operazioni, sia in entrata che in uscita. Di seguito il punto sulla Juventus.

ACQUISTI

Cristiano Giuntoli è in attesa di una risposta dell'Atalanta dopo l'offerta da quasi 60 milioni di euro per Teun Koopmeiners. L'olandese a Zingonia continua a non allenarsi in gruppo, in attesa del via libera dai nerazzurri. Nel frattempo, vanno avanti i contatti con la Fiorentina per Nico Gonzalez: non bastano 30 milioni di euro, ma Filipo Kostic è contropartita gradita. Con Pierre Kalulu la difesa è sistemata, manca ancora qualcosa sugli esterni: proseguono i contatti per Arnaud Kalimuendo, Jadon Sancho, Francisco Conceicao, più difficile Galeno: l'idea di Giuntoli è di acquistare un esterno a titolo definitivo (Nico Gonzalez) e un altro a titolo temporaneo.

CESSIONI

Ancora tanti esuberi da piazzare in questi sette giorni. Ci siamo per il trasferimento a titolo temporaneo di Fabio Miretti al Genoa: il club rossoblù potrebbe accogliere anche Tarik Muharemovic. Resta da definire la situazione di Federico Chiesa: lo tratta il Barcellona, che però non vorrebbe spendere più di 12-13 milioni di euro per il suo cartellino. Nonge può seguire Frabotta al West Bromwich Albion, Tiago Djalo cerca la sistemazione migliore dopo che Motta gli ha comunicato di non rientrare nel suo progetto tecnico.