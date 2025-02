Juventus, Thiago Motta: "Dobbiamo fare meglio per competere a questo livello"

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta contro il PSV, che ha sancito l'eliminazione dei bianconeri dalla Champions League.

"Abbiamo fatto molta fatica nel secondo tempo, mentre nel primo avevamo fatto le cose giuste. Nella ripresa il PSV ha spinto tanto e noi abbiamo sofferto, hanno giocato un'ottima partita. Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile. Non possiamo essere felici per i gol subiti, in queste situazioni dobbiamo fare molto meglio se vogliamo competere a questo livello".

Sui cambi e le difficoltà nel secondo tempo:

"Non siamo stati in grado, durante la partita, di portare il risultato dalla nostra parte. I cambi? Quelli di Renato Veiga e Koopmeiners sono stati forzati, Koop ha avuto la febbre. Ho inserito Cambiaso in mezzo perché era l’unico a poter fare il centrocampista in quel momento, ma anche lui non stava bene e ha chiesto il cambio".

Sulle difficoltà nel pressing nella ripresa:

"Non penso di aver ritardato i cambi. Poi abbiamo pareggiato e, dopo quel momento, sì, volevo intervenire. Ma non credo di aver aspettato troppo, penso di averli fatti nel momento giusto".