Ufficiale Alisha Lehmann saluta la Juventus: “Questa società avrà un posto nel mio cuore”

Ormai prossima a lasciare la Juventus Women per accasarsi al Como Women, Alisha Lehmann ha pubblicato sui propri canali social un post ritraente alcuni dei suoi momenti in bianconero. In allegato ha mandato un messaggio d’addio a tutto l’ambiente:

“Ciao bianconeri come state?

Volevo dirvi grazie per questo fantastico anno, specialmente ai miei compagni di squadra e ai nostri fantastici tifosi. Il duro lavoro che abbiamo fatto nella scorsa stagione e i titoli di squadra che abbiamo vinto non li dimenticherò mai. Non ho avuto solo delle semplici compagne di squadra, ma bensì una famigli, dove mi sono fatta delle amiche per tutta la vita. Lasciare un club così fantastico insieme a tutte le persone che mi sono state vicine è stata una decisione molto difficile. Questa società, questa squadra e questi tifosi avranno sempre un posto speciale nel mio cuore”