Ufficiale Spagna, cambio il panchina: via Tomé, la nuova ct sarà Sonia Bermudez

La RFEF, Federazione calcistica spagnola, ha comunicato un cambio importante per quel che riguarda la panchina della Nazionale femminile. A partire dal 31 agosto 2025, infatti, Montse Tomé non sarà più la ct della Spagna, con la Federazione che ha deciso di lasciar scadere il suo contratto senza rinnovo.

Il suo posto sarà preso da Sonia Bermudez, fino a questo momento ct della Nazionale femminile Under 23 e che in passato ha vestito la maglia della Spagna 63 volte da calciatrice.