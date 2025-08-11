Spezia, ritorna Kouda. Rinnovato il prestito con il Parma
Tramite i rispettivi canali ufficiali Parma e Spezia hanno annunciato il rinnovo del prestito di Rachid Kouda dagli emiliani ai liguri. Di seguito i comunicati:
PARMA
Parma Calcio comunica che Rachid Kouda è stato ceduto a titolo temporaneo allo Spezia Calcio.
Il Club augura a Rachid il meglio per il prosieguo della stagione sportiva.
SPEZIA
Spezia Calcio comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dal Parma Calcio 1913, le prestazioni sportive del centrocampista Rachid Kouda.
Il numero 80 torna così a indossare la maglia bianca per il terzo anno consecutivo, pronto a incrementare il bottino personale fatto di 49 presenze, 5 reti e 6 assist e a infiammare ancora una volta il "Picco".
Centrocampista duttile, forte fisicamente e dotato di un'ottima tecnica, Kouda ha saputo ritagliarsi uno spazio nel cuore dei tifosi spezzini, i quali gli hanno riconosciuto il titolo di Aquilotto Reale 2023-2024 e sono pronti a esaltarsi ancora una volta per i suoi inserimenti offensivi.
Bentornato Rachid!!!