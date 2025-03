TMW Juventus tornata ad allenarsi verso la Fiorentina: tre giocatori hanno lavorato a parte

La Juventus nella giornata di oggi ha ripreso con i lavori alla Continassa in vista della partita contro la Fiorentina di domenica prossima al Franchi (alle ore 18 il fischio d'inizio), l'ultima prima di fermarsi per la sosta della Nazionali. In data odierna Francisco Conceicao, Nicolò Savona e Jonas Rouhi hanno lavorato a parte.

La classifica aggiornata di Serie A dopo il 28° turno

Inter 61 punti (28 partite giocate)

Napoli 60 (28)

Atalanta 58 (28)

Juventus 52 (28)

Lazio 51 (28)

Bologna 50 (28)

Roma 46 (28)

Fiorentina 45 (28)

Milan 44 (28)

Udinese 40 (28)

Torino 35 (28)

Genoa 32 (28)

Como 29 (28)

Cagliari 26 (28)

Verona 26 (28)

Lecce 25 (28)

Parma 24 (28)

Empoli 22 (28)

Venezia 19 (28)

Monza 14 (28)

Questo il programma della 29^ giornata:

14/03/2025 Venerdì 20.45 Genoa-Lecce DAZN/SKY

15/03/2025 Sabato 15.00 Monza-Parma DAZN

15/03/2025 Sabato 15.00 Udinese-Hellas Verona DAZN

15/03/2025 Sabato 18.00 Milan-Como DAZN

15/03/2025 Sabato 20.45 Torino-Empoli DAZN/SKY

16/03/2025 Domenica 12.30 Venezia-Napoli DAZN

16/03/2025 Domenica 15.00 Bologna-Lazio DAZN

16/03/2025 Domenica 15.00 Roma-Cagliari DAZN

16/03/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Juventus DAZN/SKY

16/03/2025 Domenica 20.45 Atalanta-Inter DAZN