Juventus, via Rabiot e Ramsey per fare un grande colpo a centrocampo: il sogno è Pogba

vedi letture

Adrien Rabiot e Aaron Ramsey potrebbero lasciare la Juventus al termine della stagione. Come si legge sul Corriere di Torino infatti, il club bianconero avrebbe deciso di non aspettare più i due giocatori, che saranno messi sul mercato per fare e provare a fare un gran colpo. Il nome in cima alla lista di Paratici è quello di Paul Pogba del Manchester United.