Juventus, Vlahovic cerca il quinto gol in campionato: per la vetta e per imitare i grandi

Partita importante quella di oggi per Dusan Vlahovic. Contro il Sassuolo, infatti, il serbo non solo deve trascinare la Juventus in testa alla classifica per una notte (aspettando poi il risultato dell'Inter ad Empoli), ma ha anche con un traguardo personale in vista: entrare nel club dei grandi bianconeri che hanno segnato almeno cinque gol nelle prime cinque giornate di campionato.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, negli ultimi 40 anni solamente quattro calciatori ci sono riusciti con la maglia della Juve e sono nomi decisamente pesanti. Nel 2002-03, Alessandro Del Piero iniziò la stagione con 6 reti nelle prime cinque di Serie A. Stesso bottino per David Trezeguet, nel 2007-08. Addirittura meglio fece Paulo Dybala, che nel 2017-18 realizzò addirittura 8 gol. Non può mancare in questo club Cristiano Ronaldo: nel 2020-21, 5 reti nonostante due giornate saltate per colpa del Covid.