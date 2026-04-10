Juventus, Vlahovic non vuole scendere sotto i 7 milioni di stipendio. Ma il rinnovo si farà
Il lungo infortunio dei mesi scorsi non sembra aver modificato i piani di Dusan Vlahovic, che continua a mantenere una posizione ferma sul tema rinnovo. L’attaccante serbo, infatti, chiede condizioni economiche superiori rispetto alle prime proposte avanzate dalla Juventus. Sul tavolo resta l’ipotesi di un accordo biennale da circa 7 milioni di euro a stagione, a cui andrebbero aggiunti bonus alla firma e commissioni ancora da definire. Tuttavia, da parte del giocatore non c’è grande apertura a ribassi significativi delle proprie richieste.
A incidere sugli equilibri interni è anche il recente rinnovo di Kenan Yildiz, diventato un punto di riferimento nelle trattative contrattuali all’interno dello spogliatoio. Un parametro che inevitabilmente influenza anche chi, come Vlahovic, percepiva già uno stipendio importante fin dal suo arrivo nel gennaio 2022. Nel frattempo Luciano Spalletti spinge per la continuità tecnica: con Lois Openda e Jonathan David destinati a lasciare il club nella prossima finestra estiva, trattenere il numero 9 diventa una priorità per evitare una rivoluzione totale del reparto offensivo.
Anche perché intervenire sul mercato per acquistare un nuovo centravanti di alto livello richiederebbe uno sforzo economico difficilmente sostenibile. Senza dimenticare i vantaggi fiscali legati alla permanenza di Vlahovic, che rappresentano un ulteriore elemento a favore del rinnovo. La sensazione, a detta del Corriere dello Sport, è che alla fine si possa trovare un punto d’incontro, pur senza soddisfare completamente tutte le richieste del giocatore.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.