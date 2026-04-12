Kean contro Pengwin, volano minacce su una chat. Il tipster pubblica tutto sui social

Moise Kean contro Kristian Pengwin, noto tipster e influencer sui social network. Nei giorni scorsi è avvenuto uno scontro dialettico piuttosto duro via messaggio tra l'attaccante della Fiorentina e il personaggio web noto nel mondo degli scommettitori, dopo che quest'ultimo lo aveva criticato nel corso di una diretta post-eliminazione dell'Italia ai rigori con la Bosnia nello spareggio Mondiale, soffermandosi in particolare sul fatto che non potesse essere stanco.

A rendere noto lo scontro dialettico (e privato, è bene ricordarlo) avvenuto con Moise Kean è stato lo stesso Pengwin, pubblicando sul suo profilo Instagram gli screenshot della conversazione. "Tu parli un po' troppo", si legge come primo messaggio inviato da Kean il 3 aprile sera, al quale il tipster risponde in seguito: "A cosa ti riferisci?". Lì si accendono i toni e il clima dialogico.

Sì, perché Kean ribatte con toni minacciosi: "Tu sai di cosa parlo, mettiti la lingua in culo, sennò te la metto io. Fai tu". Al che, la web star risponde a sua volta: "Bro parlami bene che qui non stiamo cantando. Se hai problemi, scrivi. Ti sei per caso offeso per il commento post partita vergognosa contro la Bosnia?". Una domanda che Kean di fatto evita: "Fra vediamoci, la finiamo lì. Io son di poche parole. Non sto qua a scriverti. Perdere tempo con un commentatore... Vediamoci, la chiudiamo lì".

Nel pubblicare la chat, il Pengwin ha quindi in seguito taggato lo stesso Moise Kean, aggiungendo un suo ulteriore commento a margine: "Sono questi i 'valori' del calcio italiano?".