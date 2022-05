Kean e il futuro: "Non ci penso ma a far bene ora. L'Italia? Dimostrerò che ci sono"

vedi letture

Moise Kean parla a Sky Sport del suo futuro in vista della gara col Genoa. "Non penso al futuro, solo a far bene ora, solo a dare buoni risultati in campo. Il resto vedremo".

C'è lo stimolo della maglia dell'Italia?

"E' sempre importante, voglio un buon risultato oggi e far vedere che ci sono per l'Italia".