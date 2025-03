Kean e le valigie per la Grecia. Senza la sua punta di diamante è tutta un'altra Fiorentina

Tutto pronto per il ritorno di Moise Kean con la Fiorentina. Anche perché, ed è un concetto che si fa sempre più evidente di fronte ad ogni tentativo di controprova, senza la sua punta di diamante e centravanti principe non è assolutamente la stessa Fiorentina di quando invece c'è. I numeri d'altronde non mentono e parlano forte e chiaro in suo favore: oltre ai 15 gol in 24 partite di Serie A, che diventano 19 in 30 se il raggio viene esteso anche a Conference League e Coppa Italia, ci sono quelli della squadra quando non c'è.

Kean ha saltato fin qui perlopiù appuntamenti europei e proprio senza di lui è arrivata l'unica sconfitta del maxi-girone viola, a Nicosia. Nel 2025 è mancato due volte, entrambe in campionato: nella durissima batosta casalinga con il Como e poi con il Lecce, scorso weekend, in cui è affiorato ancor di più il problema di doverlo sostituire. Pur non con un rendimento ottimale, come soluzione tattica quella pre-mercato (con Kouame, giocatore in grado di attaccare la profondità meglio sia di Zaniolo che di Beltran) sembrava più ideale, ma se è vero che i giochi sono fatti, Palladino deve fare con quello che ha. Ed è sicuramente una delle persone più felici a Firenze e dintorni di sapere che sull'aereo per la Grecia salirà assieme a lui anche Kean.

LA FIORENTINA SENZA KEAN

24/10/2024 - San Gallo-Fiorentina 2-4 (Conference League)

31/10/2024 - Genoa-Fiorentina 0-1 (Conference League)

7/11/2024 - APOEL-Fiorentina 2-1 (Conference League)

28/11/2024 - Fiorentina-Pafos 3-2 (Conference League)

16/2/2025 - Fiorentina-Como 0-2 (Serie A)

28/2/2025 - Fiorentina-Lecce 1-0 (Serie A)