Kean sempre titolare nelle ultime 5, Allegri: "L'ho tolto solo perché ci servivano Milik e Vlahovic"

Mister Massimiliano Allegri, intervistato da DAZN dopo la vittoria di Firenze, ha parlato così dell'ennesima prestazione positiva del suo attaccante Moise Kean: "Contro la Fiorentina Moise ha fatto una bella partita, l'ho tolto nel secondo tempo perché in quel momento avevamo bisogno di Milik e Vlahovic per tenere palla e far respirare la squadra", le dichiarazioni del tecnico della Juventus sulla quinta gara consecutiva dal 1' del classe 2000.

I numeri stagionali di Kean

Moise Kean fino ad oggi ha collezionato 8 presenze e 375 minuti giocati con la Juventus, senza ancora mai trovare la rete. Le ultime cinque gare contro Fiorentina, Hellas Verona, Milan, Torino e Lecce l'hanno visto sempre partire titolare e disputare rispettivamente 68, 62, 56, 86 e 75 minuti di gioco.