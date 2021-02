Keita Balde, gol e dribbling per convincere Ferrero. In ballo c'è il riscatto della Sampdoria

Il quarto centro stagionale di Keita Balde, domenica scorsa a Benevento, lancia il franco/senegalese in un girone di ritorno nel quale dovrà guadagnarsi il riscatto da parte della Sampdoria. La cifra che pende sul suo cartellino è alta, circa dieci milioni che si vanno ad aggiungere ai circa 2,5 pagati per il suo prestito, e ci vorranno tanti gol - sottolinea Il Secolo XIX - per convincere Ferrero a tirarli fuori a fine stagione. O per lo meno a iniziare una trattativa al ribasso con il Monaco.

Cosa può succedere - L'arrivo dell'attaccante a Genova - continua sempre Il Secolo XIX - è stato ance favorito dalle modalità dell'accordo per il trasferimento temporaneo raggiunte con il club francese, che prevede che gran parte del ricco ingaggio di Balde, circa 4 milioni netti a stagione, sia ancora a carico suo. Ecco quindi che nel caso la Sampdoria, con la quale Balde ha già un contratto firmato fino al giugno 2025 ma a quella cifra insostenibile, pensasse concretamente a esercitare il diritto di riscatto, l'attaccante a sua volta dovrà contribuire pesantemente alla conclusione della trattativa, riducendosi di parecchio il salario.