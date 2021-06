Khedira: "CR7 il migliore con cui ho giocato, ma anche Buffon e Casillas erano delle leggende"

Nel corso della lunga intervista concessa a Marca, l'ex centrocampista tedesco Sami Khedira ha parlato anche del suo ex compagno di squadra al Real Madrid e alla Juventus Cristiano Ronaldo: "Cristiano è un goleador incredibile, per lui parlano i numeri. È sicuramente il migliore con cui ho giocato, anche se ho avuto il piacere di avere come compagni di squadra pure dei portieri incredibili quali Buffon e Casillas, autentiche leggende del calcio. Buffon, oltre a questo, è una delle migliori persone che ho conosciuto in questo mondo".