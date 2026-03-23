Kolarov: "Non è la miglior Inter, ma siamo a +6. E guardiamo il lato positivo"

Aleksandar Kolarov, vice allenatore di Chivu all’Inter che lo ha sostituito in panchina per la partita pareggiata 1-1 sul campo dell’Inter, ha parlato ai canali ufficiali della società nerazzurra al termine del match: "Le difficoltà ci sono sempre e nascono anche dall'avversario che sta bene. Il nostro obiettivo era vincere, non ce l'abbiamo fatta e può anche capitare. Ricordiamo che siamo a +6 sugli avversari, dunque il pensiero va a loro. Sicuramente non stiamo vivendo il nostro miglior momento, ma la squadra ha cercato di fare le cose che proviamo in settimana. Ci manca un po' di lucidità e un po' di freschezza fisica".

Adesso c'è la sosta, ecco come ci si proietta l'Inter secondo Kolarov: "Dopo la sosta ripartiremo dagli obiettivi prefissati. Siamo a un buon punto, vogliamo migliorare il vantaggio".

In conclusione, a Kolarov viene chiesto conto della lucidità che sembra venuta meno all'Inter nella fase centrale del match: "All'inizio e alla fine abbiamo fatto le cose che dovevamo, ci è mancata la parte centrale. Ma guardiamo il lato positivo. Un punto oggi non era il piano, ma ce lo teniamo stretto per come è arrivato".