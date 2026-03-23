Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Kolarov: "Non è la miglior Inter, ma siamo a +6. E guardiamo il lato positivo"

Kolarov: "Non è la miglior Inter, ma siamo a +6. E guardiamo il lato positivo"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Dimitri Conti
Oggi alle 00:15Serie A
Dimitri Conti

Aleksandar Kolarov, vice allenatore di Chivu all’Inter che lo ha sostituito in panchina per la partita pareggiata 1-1 sul campo dell’Inter, ha parlato ai canali ufficiali della società nerazzurra al termine del match: "Le difficoltà ci sono sempre e nascono anche dall'avversario che sta bene. Il nostro obiettivo era vincere, non ce l'abbiamo fatta e può anche capitare. Ricordiamo che siamo a +6 sugli avversari, dunque il pensiero va a loro. Sicuramente non stiamo vivendo il nostro miglior momento, ma la squadra ha cercato di fare le cose che proviamo in settimana. Ci manca un po' di lucidità e un po' di freschezza fisica".

Adesso c'è la sosta, ecco come ci si proietta l'Inter secondo Kolarov: "Dopo la sosta ripartiremo dagli obiettivi prefissati. Siamo a un buon punto, vogliamo migliorare il vantaggio".

In conclusione, a Kolarov viene chiesto conto della lucidità che sembra venuta meno all'Inter nella fase centrale del match: "All'inizio e alla fine abbiamo fatto le cose che dovevamo, ci è mancata la parte centrale. Ma guardiamo il lato positivo. Un punto oggi non era il piano, ma ce lo teniamo stretto per come è arrivato".

Articoli correlati
Inter, Kolarov: "Siamo a +6 ed è tutto nelle nostre mani. Può capitare di avere un... Inter, Kolarov: "Siamo a +6 ed è tutto nelle nostre mani. Può capitare di avere un calo"
Kolarov: "Quando si parla di Inter sembra sia tutto dovuto, ma siamo sempre a più... Kolarov: "Quando si parla di Inter sembra sia tutto dovuto, ma siamo sempre a più sei"
Inter, Kolarov: "Siamo in ripresa, stasera per noi è una grande occasione" Inter, Kolarov: "Siamo in ripresa, stasera per noi è una grande occasione"
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 marzo Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 marzo
Senza Lautaro Martinez, l’Inter ha smesso di vincere. E questo Thuram non aiuta Senza Lautaro Martinez, l’Inter ha smesso di vincere. E questo Thuram non aiuta
Jankto attacca, Di Francesco: "Sulle falsità non rispondo, voglio parlare solo di... Jankto attacca, Di Francesco: "Sulle falsità non rispondo, voglio parlare solo di calcio"
Bisseck dopo l'1-1 dell'Inter a Firenze: "Dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato... Bisseck dopo l'1-1 dell'Inter a Firenze: "Dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato e correggere"
Kolarov: "Non è la miglior Inter, ma siamo a +6. E guardiamo il lato positivo" Kolarov: "Non è la miglior Inter, ma siamo a +6. E guardiamo il lato positivo"
Atalanta, nessuno presente come De Roon. L'olandese: "Difficile trovare le parole"... Atalanta, nessuno presente come De Roon. L'olandese: "Difficile trovare le parole"
Fiorentina, Ranieri: "Era quello che ci voleva, grandissima prestazione contro la... Fiorentina, Ranieri: "Era quello che ci voleva, grandissima prestazione contro la più forte"
Stramaccioni: "L'Inter prima perdeva punti facendo grandi prestazioni. Adesso no"... Stramaccioni: "L'Inter prima perdeva punti facendo grandi prestazioni. Adesso no"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni L’Inter non vince più: è allarme rosso. Chivu si sta perdendo, va davvero confermato? Squadra lenta e prevedibile, giocatori involuti. Ora ci sono la Roma e lo scatenato Como. Milan e Napoli  credono nella rimonta-scudetto.
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Scatta la missione Mondiali dell'Italia. Via al ritiro di Coverciano, dubbio Mancini per Gattuso
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter non scappa, Como quarto. Lecce in zona B
Immagine top news n.2 Una super Fiorentina ferma l'Inter sul pari. Kolarov predica calma, ma la Serie A è riaperta
Immagine top news n.3 Corsa Scudetto, che scintille dopo la sosta: Inter-Roma e Napoli-Milan. I calendari a confronto
Immagine top news n.4 L’Inter concede a Milan e Napoli una sosta per le speranze Scudetto. Un poker preoccupa Chivu
Immagine top news n.5 L'Inter non sa più vincere: è 1-1 contro la Fiorentina, Ndour risponde a Esposito
Immagine top news n.6 Volata Champions, calendari a confronto: una poltrona per 4, due scontri diretti da giocare
Immagine top news n.7 Preoccupazione per l'infortunio al polpaccio di Mancini. Dovrebbe comunque partire per Coverciano
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Missione Europa: vi sveliamo i piani mercato del Como di Fabregas Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La rivoluzione estiva della Juventus dipenderà soltanto da un fattore decisivo
Immagine news podcast n.2 L'analisi completa dei convocati di Gattuso. Novità, chi manca e i ritorni
Immagine news podcast n.3 I due talenti del calcio argentino che stanno facendo innamorare le grandi d'Italia
Immagine news podcast n.4 Stop crying your heart out. Così Vinicius ha battuto Guardiola e gli Oasis
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Roma, per Gasp senza Champions sarebbe fallimento? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, rischio contraccolpo. Inter, occhio alla Fiorentina"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Napoli, vedo il sorpasso sul Milan. Roma senza rosa da Champions"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 marzo
Immagine news Serie A n.2 Senza Lautaro Martinez, l’Inter ha smesso di vincere. E questo Thuram non aiuta
Immagine news Serie A n.3 Jankto attacca, Di Francesco: "Sulle falsità non rispondo, voglio parlare solo di calcio"
Immagine news Serie A n.4 Bisseck dopo l'1-1 dell'Inter a Firenze: "Dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato e correggere"
Immagine news Serie A n.5 Kolarov: "Non è la miglior Inter, ma siamo a +6. E guardiamo il lato positivo"
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, nessuno presente come De Roon. L'olandese: "Difficile trovare le parole"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Palma: "Gol liberatorio e vittoria meritata, sto trovando continuità"
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, Rubinacci: "Brutto approccio alla partita, mi prendo le mie responsabilità
Immagine news Serie B n.3 Virtus Entella, Chiappella: "Grande reazione alle due sconfitte consecutive"
Immagine news Serie B n.4 Padova, non solo Pagliuca. Per la panchina si pensa anche ad Andreazzoli
Immagine news Serie B n.5 Bari, Pucino: "Secondo tempo inaccettabile, chiediamo scusa ai tifosi"
Immagine news Serie B n.6 Virtus Entella-Reggiana 3-0, le pagelle: Marconi superlativo, Novakovich disastroso
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Arzignano, Di Donato: "Vittoria col Cittadella da dedicare alla città, siamo sulla strada giusta”
Immagine news Serie C n.2 Sorrento, Cappiello contro l’arbitraggio: "Decisioni dubbie sempre contro di noi"
Immagine news Serie C n.3 Pro Vercelli, Santoni: "Prestazione eccellente ma il pari all’ultimo fa male"
Immagine news Serie C n.4 Pro Patria, Bolzoni: "Mancata personalità, prestazione inspiegabile"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, Inter U23 in crisi: vince 2-1 la Dolomiti Bellunesi. Cade il Cittadella ad Arzignano
Immagine news Serie C n.6 Risultati Serie C, il Novara strapazza l'Alcione. Vittorie preziose per Trapani e Siracusa
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Fiorentina Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Sassuolo, Spalletti a caccia del quarto posto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Torino, 41 anni senza ko in Serie A a San Siro contro i granata
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, Milan e Como non si fanno male: finisce 0-0
Immagine news Calcio femminile n.2 Un punto a testa, finisce 1-1 lo scontro diretto per la salvezza fra Ternana e Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.3 La Fiorentina non approfitta del passo falso della Juventus: con il Parma finisce 0-0
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, la Roma allunga sull'Inter. Oggi continua la 17ª giornata
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, la Roma ritrova la vittoria: battuta la Lazio in rimonta
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Piovani: "Questo pareggio deve servirci da lezione, ora guardiamo avanti"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stovini: "La gavetta a Roma, il salto a Vicenza. A Lecce una salvezza storica" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Lo strano caso di Rafael Leao: ha tutto ma non convince