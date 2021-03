L'abbraccio a centrocampo tra i giocatori e Nicola: il Torino ci crede. Tre punti per la salvezza

Il Torino ci crede. La squadra di Nicola ha ottenuto una importantissima vittoria contro il Sassuolo nel recupero della ventiquattresima giornata, in rimonta, dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio di due reti. Tutti i giocatori, anche le riserve, insieme all'allenatore, si sono stretti a centrocampo per festeggiare il successo e per unirsi ancora di più per puntare dritti alla salvezza, che dopo la vittoria di oggi è un po' più vicina.