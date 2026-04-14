L'agente di Calhanoglu: "È molto felice all'Inter, non ci sono mai state trattative con il Galatasaray"

Gordon Stipic, agente tra gli altri di Hakan Calhanoglu, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni al giornalista Fabrizio Romano dopo le recenti notizie di mercato riguardanti il suo assistito: "Ha un contratto con I'Inter fino al 2027 ed è molto felice sia in Italia che all'Inter. Le speculazioni su un possibile trasferimento al Galatasaray sono emerse più volte in passato e ora vengono riproposte".

Stipic però ci preme a sottolineare: "I fatti, tuttavia, sono chiari: non ci sono state trattative con il Galatasaray né la scorsa estate né a gennaio. In nessun momento c'è stata alcuna richiesta o sondaggio concreto. Hakan rimane completamente concentrato su ciò che conta davvero in questa fase, I'Inter, la lotta per lo scudetto e il raggiungimento del successo insieme alla squadra".

L'agente ha concluso spiegando la sua versione sul rendimento del numero 20: "Settimana dopo settimana, con le sue prestazioni, la sua passione e il suo senso di responsabilità in campo, continua a dimostrare la sua qualità e la sua importanza per la squadra, guardando con grande orgoglio e determinazione ai prossimi Mondiali, dove guiderà la sua nazionale da capitano, una responsabilità che è un onore speciale e che significa tutto per lui".