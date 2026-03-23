L'agente di Caprile: "Elia è monitorato da club di livello più alto, ma ora pensa al Cagliari"

Graziano Battistini, agente che cura gli interessi tra gli altri anche di Elia Caprile, portiere del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Stile TV, parlando del suo assistito e in particolar modo della convocazione in Nazionale per i playoff mondiali che l'Italia affronterà in questi giorni: "Ci speravo e sono contento. Elia dà dimostrazione di continuità e rendimento".

Che ne pensa della corsa Scudetto?

"Lui è felice di vedere il Napoli in alto perché è legato a quei colori, ma il suo pensiero è al Cagliari, è concentrato per raggiungere l'obiettivo. Il campionato si è un po' riaperto, ma l'Inter resta la squadra più forte e credo che il destino sia ancora saldamente nelle sue mani. Poi il calcio riserva sempre sorprese e ci sono ancora tante gare e punti da assegnare, ma la distanza c'è. Prendere 6 punti a una squadra forte come l'Inter non sarà facile. Anche l'anno scorso l'Inter è andata in difficoltà e il Napoli ne ha approfittato, per questo non si possono dormire sonni tranquilli".

Cosa può dirci del futuro di Caprile?

Mi concentrerei più sul presente perché in questo momento conta che Elia continui a fare il suo campionato e il Cagliari raggiunga i propri obiettivi. Poi è vero che il ragazzo è monitorato da club di livello più alto, ma essere monitorati è un conto, discutere e chiuderla è un altro conto".