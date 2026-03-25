L'agente di Donnarumma: "Io e Gigio sogniamo insieme. Sa quanto lo vorrei al Mondiale"

Enzo Raiola, agente tra gli altri anche di Gianluigi Donnarumma, ha rilasciato una lunga intervista a Il Mattino e ha parlato anche del suo rapporto con il portiere del Manchester City, definendolo speciale anche grazie al fatto che sono cresciuti insieme e parlano la stessa lingua: "Gli ho trasmesso valori e consigli da fratello maggiore e lui mi ha insegnato a scoprire i valori del campione".

Raiola ha raccontato che sono pochi i discorsi sul calcio, al massimo sognano insieme e uno di questi passa certamente dal playoff: "Vorrei vederlo al Mondiale con la maglia della Nazionale. Lui sa quanto desidero vederlo in America in estate con l'Italia". Il procuratore ha elencato anche i suoi pregi, mettendo al primo posto la serenità, dote che hanno solo i grandi campioni: "Sarebbe un ulteriore motivo di orgoglio qualificarsi alla manifestazione iridata".