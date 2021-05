L'agente di Lautaro avverte l'Inter: "Rinnovo in stand-by, prima vogliamo capire il futuro del club"

"Noi siamo tranquilli, ma la situazione attuale dell'Inter ci impedisce di fare previsioni". Parla così a La Gazzetta dello Sport, Alejandro Camaño, il procuratore che cura gli interessi di Lautaro Martinez: "Il ragazzo è felice a Milano, ha appena vinto uno scudetto da protagonista, ma non possiamo fare altro che aspettare". L'agente del calciatore argentino - protagonista ieri sera nella gara tra Inter e Roma di un battibecco col tecnico Conte - ribadisce dunque la posizione in merito al rinnovo: "Allo stato attuale è inutile fare delle previsioni - ha aggiunto -: noi, come altri, vogliamo prima capire quale sarà il futuro del club". Camaño, infine, ha assicurato di non aver avviato contatti con altri club (Real Madrid in primis), oltre a sottolineare che Lautaro ha ancora due anni di contratto e che comunque l'Inter "resta la priorità".