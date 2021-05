L'agenzia di Koeman attacca Laporta: "È come dire all'amata: ti sposo se non trovo di meglio"

La Wasserman Netherlands, agenzia che cura gli interessi di Ronald Koeman, attacca frontalmente Joan Laporta. Il Barcellona, ricordiamo, è alla ricerca di un allenatore nonostante l'olandese sia sotto contratto per un'altra stagione. Il numero uno catalano avrebbe chiesto a Koeman due settimane di tempo nelle quali cercare un sostituto e in caso di riscontri negativi avrebbe confermato il tecnico in carica. Ecco il tweet dell'agenzia: "Immaginate: 'Ti voglio sposare, ma ho dubbi. Dammi altre due settimane per trovare un partner migliore... E se non trovo quello giusto, allora ci sposeremo". Diventa sempre più improbabile a questo punto la conferma dell'ex ct degli oranje sulla panchina dei blaugrana.

Imagine: I want to marry you, but I have doubts.

Give me two weeks to find a better partner…

If I can’t find the right person, we will get married anyway!

