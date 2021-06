L'Atalanta programma la prossima stagione. Dilemma portiere, Pessina non si tocca

Il calciomercato inizierà tra pochi giorni, ma l'Atalanta sta già progettando il futuro. Diversi i ruoli su cui bisognerà intervenire, in particolar modo Gasperini dovrà scegliere il portiere del futuro. Non sarà semplice, anche perché prima di pensare ai nomi in entrata bisognerà chiarire la posizione di Pierluigi Gollini. Diversi dubbi, ma parecchie certezze. Se alcuni giocatori stuzzicano la fantasia dei top club, altri non si muoveranno da Bergamo: è il caso di Matteo Pessina - protagonista con la maglia della nazionale azzurra - ritenuto incedibile da parte della società bergamasca.

DILEMMA PORTIERE - Gollini resta o non resta? Questo è il vero problema. Il numero 95 nerazzurro piace a Roma e Lazio, ma nelle ultime ore i giallorossi si sono mossi per Rui Patricio. Cambiano le gerarchie di mercato, proprio per questo motivo il club orobico potrebbe pensare ad altre soluzioni. Prima di pensare ad altri nomi sarà necessario chiarire la situazione relativa ai portieri già in rosa, poi si potrà pensare ad eventuali colpi in entrata.

CABINA DI REGIA - Il centrocampo è un altro reparto da sistemare. Koopmeiners è in cima alla lista, ma ancora non è stata trovata la quadratura dei conti con l'AZ. Un altro elemento per far rifiatare De Roon e Freuler sarà fondamentale per essere competitivi anche in Europa. Rispetto al dilemma portieri qui c'è una certezza e si chiama Matteo Pessina: tutte le richieste di informazioni sono state rispedite al mittente, il mediano monzese non si muove da Bergamo. Contratto fino al 2025 (c'è un'opzione dopo il quarto anno che sicuramente verrà esercitata dalla società) per un giocatore duttile e in grado di segnare gol pesanti. Gasperini non può lamentarsi, la base da cui partire è abbastanza solida.