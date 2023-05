L'avvocato di Leao rompe il silenzio: "In queste ore vedrò il Milan per il rinnovo del contratto"

L'avvocato di Rafael Leao, Ted Dimvula, rompe il silenzio e parla della trattativa oramai alle battute finali per il rinnovo del portoghese con il Milan. Queste le sue parole a FootMercato: "Sì, stiamo discutendo col Milan per il prolungamento di Rafael. Come in ogni operazione di questa portata, le trattative sono lunghe e ogni dettaglio ha importanza.

È in programma un incontro con la dirigenza del club nelle prossime ore. Per Rafael il Milan è un club importante e le sue ambizioni non sono cambiate, vuole giocare per un allenatore che sappia valorizzarlo e vuole giocare la Champions League".