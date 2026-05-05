L'exploit in pochi giorni, l'infortunio e ora il rush finali: Napoli, Conte ritrova il suo gioiellino

Tra le sorprese più interessanti della stagione del Napoli c’è stato anche Antonio Vergara, protagonista di un avvio che aveva acceso entusiasmo e aspettative. Il centrocampista offensivo si era ritagliato spazio nella squadra di Conte, soprattutto in un’annata segnata da numerosi infortuni, mettendosi in evidenza con alcune giocate decisive.

I numeri raccontano di nove presenze da titolare in campionato e di un exploit concentrato in pochi giorni, con tre gol segnati tra Chelsea, Fiorentina e Como in Coppa Italia. A questi si aggiungono anche due assist, contro Genoa e Verona. Un impatto importante, però seguito da una fase di calo, con gli avversari sempre più attenti a limitarne le qualità.

A frenare definitivamente la sua crescita è stato l’infortunio al piede sinistro, una lesione distrattiva della fascia plantare che lo tiene fermo dal 6 marzo, giorno di Napoli-Torino. Uno stop più serio del previsto, che mette in dubbio anche la sua presenza per la sfida contro il Bologna, anche se resta aperta una piccola speranza di convocazione.

Il talento non è in discussione, ma resta da capire quale potrà essere il suo ruolo nel Napoli del futuro. Vergara ha già dimostrato di poter essere utile, ora dovrà ritrovare continuità per confermarsi ad alti livelli.