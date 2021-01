L'identikit di mercato di Mihajlovic: "Vogliamo giocatori da valorizzare, non per soli 6 mesi"

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato anche del mercato di gennaio nella conferenza di presentazione della gara di domani con la Fiorentina: "Il mercato comincia lunedì, per ora pensiamo alla partita. E lo dico subito, di mercato ne parlo con la società, non con la stampa. Ad ogni modo noi vogliamo prendere i giocatori per valorizzarli, poi è capitato di prenderne qualcuno in prestito per necessità. In questo mercato cercheremo di prendere giocatori utili che magari in futuro potremo riscattare. Sicuramente non prenderemo nessuno per soli 6 mesi".