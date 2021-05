L'Inter aspetta risposte da Conte: oggi niente conferenza, il futuro dipende da lui

L’Inter aspetta risposte da Antonio Conte. Oggi il tecnico non parlerà in conferenza stampa alla viglia della gara contro la Juventus, come del resto già successo prima di quella con la Roma. Ma la partita più importante si gioca del resto a microfoni spenti: i giocatori non hanno gradito la richiesta di Zhang di rinunciare a due mensilità e hanno risposto picche. Serviranno colloqui individuali e secondo il Corriere della Sera chi non è in scadenza potrebbe accettare di spalmare il proprio ingaggio. Poi, appunto, Conte: il suo contratto lo lega ai nerazzurri fino al 2022, la proprietà dovrà parlare anche con lui. E uno dei paletti è già fissato: abbattere il costo del lavoro del 15 per cento. Conte è una certezza da cui l’Inter vuole ripartire, ma è anche uno dei tesserati con più mercato.