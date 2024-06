L'Inter studia un colpo in prospettiva: piace il promettente Alex Perez del Betis

Per ringiovanire il reparto difensivo l'Inter guarda in Spagna, più precisamente a Siviglia. Secondo quanto riporta Relevo il club nerazzurro ha messo gli occhi su Álex Pérez, centrale classe 2006 del Betis col contratto in scadenza nel 2025, che in questa stagione ha fatto il suo esordio nella prima squadra della formazione andalusa collezionando 7 presenze e 1 gol in Liga.

Ma l'Inter non è l'unica società interessata. Sul promettente diciottenne tuttavia ci sono diverse squadre: tra queste anche le italiane Roma e Udinese pronte ad approfittare della situazione di stallo legata al cambio di proprietà per bruciare la concorrenza.