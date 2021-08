L'Inter vuol chiudere Correa entro 72 ore: la Lazio abbassa le pretese ma ancora c'è distanza

L'Inter vuol definire la questione nuova attaccante entro e non oltre 72 ore. Questo quanto scrive la Gazzetta dello Sport secondo cui l'intenzione di Ausilio e Marotta è quella di regalare il nuovo colpo offensivo a Simone Inzaghi entro venerdì, giorno della sfida contro il Verona. Sfilatosi dalla corsa Marcus Thuram, il cui infortunio lo terrà fuori dai campi per almeno 45 giorni, il nome forte è ancora quello di Joaquin Correa: la Lazio ha sensibilmente abbassato le proprie pretese chiedendo 35 milioni (e non più 40), l'Inter non vuole andare oltre i 30 con la formula del prestito con obbligo di riscatto. La partita si giocherà quindi sui bonus, ovvero la chiave che potrebbe definitivamente sbloccare la situazione.