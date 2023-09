L'intermediario racconta la cessione di Brozovic in Arabia: "All'inizio non voleva andare"

Nel corso di una lunga intervista concessa a Tuttosport, l'intermediario Gad Cohen ha parlato del trasferimento in Arabia Saudita di Marcelo Brozovic, che ha lasciato l'Inter per l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo: "Inizialmente non era propenso ad accettare la proposta ricevuta. Poi però, discussione su discussione, la sua idea aè cambiata, con Marcelo che ha accettato con entusiasmo il nuovo progetto. A volte ci sono offerte semplicemente impossibili da rifiutare".

Ancora sulla trattativa.

"Il calciatore era seguito da tempo dalla società di Riyad. Lo ritenevano perfetto per elevare la qualità della rosa a disposizione. Così, grazie agli ottimi rapporti che coltivo col club, li abbiamo aiutati a chiudere la questione", racconta Cohen.