L'investitura di Guardiola: "Mascherano sarà un grande tecnico. Vi racconto il cambio ruolo"

"Mascherano sarà un grande allenatore, potete scommetterci". Pep Guardiola, ospite della Bobo Tv su Twitch, ha parlato così del possibile futuro in panchina del Jefecito Mascherano, nonché del suo storico cambio di ruolo (da difensore a centrocampista) ai tempi del Barcellona: "Mascherano aveva una capacità tattica, una concentrazione e una velocità davvero incredibili. Al Barça era il centrocampista centrale più forte al mondo, ma ebbe l'umiltà di mettersi a imparare un nuovo ruolo arretrando in difesa. Javier è una persona eccezionale, un uomo squadra che gioca per gli altri e che pensa al bene collettivo piuttosto che a quello individuale. Anche per questo dico che sarà un bravo allenatore".