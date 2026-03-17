L'Irlanda del Nord ha 6 giocatori di Premier. Due sono infortunati, uno l'ha 'scippato' l'Eire

D'accordo il campionato, le coppe europee per club, ma in vista ci sono anche e soprattutto i Playoff di qualificazione ai prossimi Mondiali, appuntamento da non fallire per l'Italia, assente dal massimo torneo per nazionali ormai da due edizioni e quindi da oltre un decennio.

La prima avversaria sulla strada degli azzurri sarà l'Irlanda del Nord, prima di andare eventualmente a giocarsi l'accesso al Mondiale contro la vincente della sfida tra Galles e Bosnia-Erzegovina. Mancano solo dieci giorni alla partita della New Balance Arena ed è quindi utile cominciare a capire che tipo di avversario si parerà di fronte alla Nazionale azzurra di Gattuso, quali sono i pregi e difetti di una selezione non troppo conosciuta alle nostre latitudini.

Impossibile non partire da una fotografia della rosa dell'Irlanda del Nord e un aspetto salta subito all'occhio: i giocatori che militano in campionati di prima fascia, anzi meglio dire di prima divisione, sono davvero pochi. E arrivano tutti dalla sfera del Regno Unito: sarebbero 6 i convocabili in tal senso per il ct O'Neill, ma questi non sono neppure tutti disponibili.

Di sicuro non ci sarà l'esponente più illustre, il terzino Conor Bradley che non figura tra i convocati per via di un infortunio. Stesso destino potrebbe essere riservato a uno dei due tesserati del Sunderland presenti nella rosa dell'Irlanda del Nord, il difensore Sam Ballard alle prese con un guaio al bicipite femorale: nel suo caso, O'Neill attenderà fino all'ultimo sperando in un recupero.

Regolarmente presenti, senza controindicazioni, invece gli altri rappresentanti della Premier League: Hume, l'altro difensore del Sunderland, ma anche Devenny del Crystal Palace e l'ultimo aggregato al gruppo, l'esterno Kieran Morrison del Liverpool, aggregato alla selezione B dei Reds ma al quale Slot ha concesso due spezzoni da subentrante nelle coppe nazionali.

Ci sarebbe stato anche lo spazio per un sesto, il centrocampista offensivo 17enne Chris Atherton di proprietà del Chelsea e in forza alle squadre giovanili dei Blues. Il problema però è che quest'ultimo è stato appena nazionalizzato dalla vicina Repubblica d'Irlanda, per il disappunto (comunque rispettoso) di O'Neill, che ha così commentato la sua scelta: "Ogni giocatore ha diritto di prendere la sua scelta, inizialmente era nella nazionale dell'Irlanda, poi è tornato con noi e ha giocato una ventina di partite, ma poi ha preso la sua decisione. Non possiamo vincolare nessuno, una volta nella loro carriera hanno possibilità di scelta e Chris l'ha presa. Noi non possiamo fare altro che augurargli ogni bene".