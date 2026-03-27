L'Italia fa il pieno di ascolti: oltre 10 milioni ieri su Rai1 per la vittoria con l'Irlanda del Nord
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Tutti davanti alla TV per la Nazionale. La semifinale dei play-off mondiali con l’Irlanda del Nord, trasmessa in diretta su Rai 1 e terminata con il successo degli azzurri per 2-0, è stata seguita da 10.036.000 telespettatori con uno share del 43,82% risultando di gran lunga il programma più visto della prima serata di ieri.
Anche la finale dei play-off mondiali, che martedì alle 20.45 vedrà l’Italia di scena a Zenica contro i padroni di casa della Bosnia ed Erzegovina, sarà trasmessa in diretta dalla prima rete Rai.
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